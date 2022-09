Neue Wohnungen für Monheim : 201 neue Wohnungen für Baumberg

Monheim Die ersten Wohnungen im Sophie-Scholl-Quartier sollen im März 2024 fertig sein. Bis 2025 sollen alle Wohnungen bezogen werden können.

(og) Die Bauarbeiten für das Sophie-Scholl-Quartier in Baumberg haben begonnen. Daniel Fieweger , Geschäftsführer der Monheimer Wohnen, und Bürgermeister Daniel Zimmermann haben den Spaten in die Hand genommen und die Baustelle eröffnet. Bis Ende 2025 werden dort in acht Gebäudekomplexen 201 Wohnen mit insgesamt über 16.000 Quadratmetern Fläche in die Höhe wachsen – 140 davon frei finanziert und 61 öffentlich gefördert. Mit zum Bauvorhaben gehören eine fünfgruppige Kindertagesstätte, drei Tiefgaragen mit 162 Stellplätzen sowie 32 oberirdische Kfz-Stellplätze – Carsharing-System inklusive.

„Das ist ein großer Tag für Baumberg“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann. Neben der neuen Schule für 35 Millionen Euro an der Bregenzer Straße würden am Ende rund 260 Wohnungen entstehen, nebst Drogerie- und Edeka-Markt und einer neuen Kita .

Daniel Fieweger rückte als Geschäftsführer die Dimension des aktuellen Bauprojekts in den Fokus: „Ein Bauprojekt dieser Größenordnung gibt es im Umkreis nicht allzu häufig. Toll, dass wir es hier verwirklichen können.“ Und Karl-Peter Arnolds, Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Nesseler Bau GmbH, hob hervor: „Es ist schon klasse, was hier in Monheim läuft. Als Aachener Unternehmen, das an vielen Stellen im Rheinland tätig ist, können wir das schon ganz gut beurteilen: Die Entscheidungswege sind schnell. So kann man Termine und Kostenrahmen einhalten.“