Opladener Straße : 18.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und 18.000 Euro Schaden, so lautet die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der Opladener Straße in Monheim. Laut Polizei bemerkte ein stadtauswärts fahrender Langenfelder (41) am Mittwochvormittag gegen 11.10 Uhr zu spät, dass die Autos vor ihm bremsten. Sein Mietwagen (Mercedes Vito) prallte auf den VW Touran einer Monheimerin (37) und schob ihn auf den Ford S-Max eines Kölners (66). Die Touran-Fahrerin musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Vito und der Touran mussten abgeschleppt werden.