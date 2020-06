Monheim Unfall : 18-Jähriger verursacht hohen Schaden

Ein Polizeiwagen auf dem Weg zum Einsatz. Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Monheim Ein 18-Jähriger ohne Führerschein hat in der Nacht zu Pfingstmontag in Baumberg einen einen Schaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro verursacht – betrunken.

