Unfallflucht : 17-Jähriger beschädigt zwei Autos und flüchtet

Ein junger Autofahrer hat am Sonntag an der Tegeler Straße zwei geparkte Autos beschädigt. Schaden: 10.000 Euro. Foto: Patrick Schüller

Monheim Monheim (og) Autofahren will gelernt sein. Einem 17 Jahre alten Monheimer ist das offenbar gleichgültig. Er ist am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr ohne Führerschein mit einem Mercedes 200 unterwegs und verursacht gleich zwei Unfälle.

Wie die Polizei mitteilt, haben Anwohner der Tegeler Straße am Sonntagabend einen heftigen Streit zwischen mehreren Personen angezeigt. Es sei um eine Unfallflucht gegangen. Als die Polizei auf dem Parkplatz gegenüber dem Haus Nummer 15 eintrifft, geben die Zeugen an, dass ein junger Autofahrer einen schwarzen Mercedes Benz C 220 im Wendehammer der Tegeler Straße beschädigt hat – beim Versuch auszuparken. Als der Fahrer auf den Schaden angesprochen wird, fährt er deutlich zu schnell auf der Tegeler Straße Richtung Süden. Nach einer Rechtskurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab und stößt auf einem gegenüberliegenden Parkplatz mit einem abgestellten Audi A6 zusammen. Der Audi ist nicht mehr fahrbereit.