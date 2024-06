Vom 14. bis 16. Juni in Monheim 1500 Kinder stellen Kunstwerke zum Stadtfest aus

Aus großen und kleinen Heldentaten, verblüffenden Superkräften und überraschenden Heldinnen-Geschichten haben über 1500 Kinder passend zum Motto des diesjährigen Stadtfestes den „Stoff, aus dem Heldinnen sind“ erschaffen und so eine beeindruckende Ausstellung zusammengetragen. In Workshops in Kitas und Grundschulen haben Kunstschule, Bibliothek und Ulla-Hahn-Haus in den vergangenen Wochen auf eine künstlerische und literarische Entdeckungsreise eingeladen. Die entstandenen Werke der Kinder zeigen: Heldinnen trifft man manchmal dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Bürgermeister Daniel Zimmermann wird die Freiluftausstellung am 15. Juni, um 13 Uhr eröffnen. Danach führen die Kinder selbst durch ihre Ausstellung. Wer sich anschließen möchte, hat am Samstag um 14.30 und 16 Uhr die Möglichkeit sowie am Sonntag um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.