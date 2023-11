Monheim 14-Jähriger sticht im Streit auf Monheimer ein

Mit schweren Verletzungen hat jetzt ein Streit im Berliner Viertel für einen 21-Jährigen im Krankenhaus geendet. Der Monheimer und sein 26-jähriger Bekannter waren am Freitag, gegen 23 Uhr, mit einer Jugendgruppe an einem Kiosk an der Weddinger Straße in Streit geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nachdem man sich zunächst verbal auseinandersetzt hatte, habe man sich nach Verlassen des Kiosks gegenseitig bespuckt. Als einer aus der Gruppe eine Pistole zog und diese auf den 21-Jährigen richtete, flüchtete dieser über einen angrenzenden Spielplatz. Nach Angaben der Polizei holte ihn die Gruppe jedoch ein, einer der Jugendlichen habe ihm mit einem Küchenmesser in den Oberkörper gestochen. Das Opfer erlitt eine Stichwunde zwischen den Rippen, es wurde nach medizinischer Versorgung durch die hinzugerufenen Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht.