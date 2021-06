Sonder-Kontingente für dicht bebaute Quartiere : Sonder-Impfaktion im Berliner Viertel

Monheim Monheim Für die Sonderaktion im Otto-Hahn-Gymnasium gilt: Wer zuerst kommt, erhält zuerst eine Spritze. Impfstoff reicht nur für jeden Zehnten der Angeschriebenen.

(elm) Die Stadt hat jetzt rund 11.500 Monheimer Bürger schriftlich eingeladen, am Freitag und Samstag an einer Sonder-Impfaktion gegen das Coronavirus teilzunehmen. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass sich das Virus in den vergangenen Wochen vor allem dort noch ausgebreitet hat, wo Menschen auf engem Raum zusammenleben, so Stadtsprecher Thomas Spekowius. Je kleiner der pro Kopf zur Verfügung stehende Wohnraum in der Familie sei, umso schwieriger sei es, die anderen vor Ansteckung zu schützen, wenn sich ein Familienmitglied infiziert habe.