Der Kartenvorverkauf in Monheim hat begonnen Mondscheinkino unter freiem Himmel beginnt am 19. Juli

Der vierte Teil der Action-Reihe „Bad Boys“, in dem Will Smith und Martin Lawrence als Mike Lowrey und Marcus Burnett in den Straßen von Miami für Recht und Ordnung sorgen, ist am Freitag, 26.Juli, zu sehen. Am Abschlusswochenende gibt es einen aktuellen Blockbuster. Der Film „Dune, Part Two“ von Denis Villeneuve ist ein Epos mit Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem und Rebecca Ferguso und spielt auf einem Wüstenplaneten. Zu sehen ist der Film am Samstag, 27. Juli. Das Finale am 28. Juli stellt die Sommerkomödie „Liebesbriefe aus Nizza“ dar. Regisseur Ivan Calbérac entfaltet eine romantische Komödie über den dritten und den vierten Frühling im Leben.