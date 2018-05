Monheim: Monalisen trainieren wieder neue Tänze ein

Monheim

Die Monalisen, die 1.Monheimer Damengarde von 2010, nehmen wieder ihr Tanztraining auf, um neue Choreographien für die Session 2018/19 einzustudieren. Mit ihrem Trainer Saul Rodriguez-Ayala starten sie am Dienstag, 29. Mai, ab 18.30 Uhr im Pfannenhof, Turmstraße 2-6. Wer sich vorstellen könnte, bei der Garde mitzumachen, kann vorbeikommen, zusehen und die Damen kennenlernen. Am 10. April hat der Verein in seiner Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt - der allerdings der alte ist: Präsidentin ist Karin Hohmann, als Stellvertreterin steht ihr Ursula Schroeren zur Seite. Brigitte Ahl ist Kommendantin, Hannelore Lorigny überwacht die Kasse und Marlies Küppers ist Geschäftsführerin.