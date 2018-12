Monheim/Langenfeld: Mona Mare schlägt hohe Wellen im Rat

Monheim/Langenfeld Langenfeld erarbeitet ein Konzept zur Sanierung des Sportbads. Es soll im Frühjahr vorgestellt werden.

Der Stadtrat Monheim hat am Mittwoch gegen die Stimmen von CDU, Grünen, SPD und FDP mit Peto-Mehrheit die rund 29 Millionen Euro teure Sanierung und Modernisierung des Mona Mare beschlossen. Danach soll das in die Jahre gekommene Bad in zwei Schritten zum einen in seiner Substanz saniert werden, zum anderen um Elemente von Spaß- und Familienbädern ergänzt werden. Es soll eine zweite Rutsche, eine Duschstraße und ein Wellenbecken bekommen. Die Sanierung allein würde knapp 19 Millionen Euro kosten, die Spaßelemente schlagen laut Vorlage mit rund zehn Millionen Euro zu Buche.