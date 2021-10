Mehr Schwimmzeit in Monheim : Mona Mare erweitert die Öffnungszeiten

Mehr Schwimmzeit in Monheim

Monheim Es gibt mehr Zeit zu schwimmen oder die Sauna zu nutzen. Dazu gilt weiterhin die 3G-Regel.

(RP) Nutzer des Mona Mare können sich auf mehr Schwimmzeiten freuen. Die bisherigen Zeitblöcke für den Schwimmbereich fallen ab dem 25. Oktober wochentags weg. Das Schwimmen ist ab 9 Uhr möglich, an Wochenenden schließt das Bad um 19 Uhr, an Wochentagen um 21 Uhr. Für den Besuch gilt nach wie vor die 3G-Regel. Für jeden Gast, auch Babys, Kinder und Jugendliche, muss aber nur noch am Wochenende ein Terminblock gebucht werden.