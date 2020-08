Monheim : Hüttenbügel verzichtet auf einen Drogeriemarkt

Dennis Hüttenbügel vor REWE in Baumberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Investor und der Bürgermeister haben sich auf einen Kompromiss geeinigt: Der B-Plan Sandstraße wird fallengelassen. Im Jahr 2019 waren die stark gegenläufigen Interessen von Investor und Bürgermeister aufeinandergeprallt.

(elm) In gemeinsamen Gesprächen haben sich Bürgermeister Daniel Zimmermann und Dennis Hüttenbügel, Geschäftsführer der Hüttenbügel GmbH & Co. KG, über die Entwicklung des Einkaufsstandorts Sandstraße geeinigt. Diese soll künftig verstärkt miteinander abgestimmen werden. Im Jahr 2019 waren die stark gegenläufigen Interessen von Investor und Bürgermeister aufeinandergeprallt. Hüttenbügel hatte neben der nötigen Modernisierung des Rewe-Marktes auch einen Drogeriemarkt auf dem Areal des heutigen Getränkemarktes ansiedeln wollen. Dies kollidierte jedoch mit den Plänen der Stadt, die zur Aufwertung der neuen Holzwegpassage ebenfalls einen Drogeriemarkt ansiedeln möchte.

Zum Schutz der städtischen Interessen hatte der Rat im September 2019 die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes (75B) für das Areal zwischen Sandstraße und der Straße Am Sportplatz beschlossen. Laut Stadtsprecher Thomas Spekowius habe die Stadt den Einzelhandelsstandort an der Sandstraße „steuern“ und damit die Funktionsfähigkeit der übrigen Baumberger Einzelhandelsstandorte sichern wollen. Am 19. März 2020 erließ eine Ratsmehrheit von Peto und Grünen zudem die Veränderungssperre. Dennis Hüttenbügel wehrte sich juristisch gegen diese Einschränkungen. Die Fronten schienen verhärtet.

Nun ist man in mehreren Gesprächen aufeinander zugegangen. Im Ergebnis ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen beiden Parteien in Vorbereitung, durch die dem privaten Investor künftig Planungssicherheit gegeben wird, die aber eben auch die Ansiedlung eines Drogeriemarktes ausschließt. Wichtige Botschaft für alle anliegenden Anwohner: Die Einkaufsmöglichkeit an der Sandstraße bleibt bestehen, der Gesamtstandort wird attraktiver und zukunftssicherer gemacht. „Beide Seiten sind kompromissbereit und konstruktiv aufeinander zugegangen“, erklärt Zimmermann.