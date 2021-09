Start ist an der Kunstwerkstatt : Getanzte Führung durch die Altstadt

Douglas Batemann führt tanzend durch die Altstadt. Foto: RP/Jörg Lutz

Monheim Jetzt für Aktionen der Kunstwerkstatt Turmstraße am 4., 5. und 19. September anmelden. Start und Ende der einstündigen Führung ist an der Kunstwerkstatt, Turmstraße 20.

Douglas Bateman tanzt am Wochenende durch die Altstadt – und wer möchte, kann ihn dabei begleiten. Bei einer getanzten Stadtführung zeigt der Kölner Performancekünstler am 4., 5. und 19. September, welche Spuren die Geschichte und lokale Persönlichkeiten in der Altstadt hinterlassen haben, teilt die städtische Pressestelle mit. Start und Ende der einstündigen Führung ist an der Kunstwerkstatt, Turmstraße 20. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist aber erforderlich. Die Aktion ist Teil der Reihe Kunst-Kick. Die punktuellen Kunstaktionen, darunter Produktionen an der Turmstraße und Interventionen im Stadtraum, werden eigens für Monheim entwickelt. Dabei sind alle Projekte kurzzeitig angelegt: „Kleine, temporäre, künstlerische Leuchtfeuer“, sagt Niina Valavuo, Koordinatorin der Kunstwerkstatt.

Douglas Bateman wurde am London Studio Center ausgebildet und trat bereits mit verschiedenen Kompanien in Europa auf, darunter das London City Ballet, das Scapino Ballet Rotterdam und Pretty Ugly Tanz Köln. Zur Vorbereitung auf die Stadtführung hat sich Bateman in den vergangenen Wochen, mit Unterstützung des Stadthistorikers Dr. Alexander Berner, mit der Geschichte der Stadt und besonderer Persönlichkeiten beschäftigt. Bei der Führung berührt er lokale Persönlichkeiten wie Ulla Hahn und Pfarrer Franz Böhm und zeigt, wie Krieg und europäische Politik ihre Spuren in der Stadt hinterlassen haben. „Eine getanzte Stadtführung bringt Aspekte der Stadtarchitektur, der Stadtgeschichte und der Tanzperformance zusammen. Diese Kombination bietet eine einzigartige neue Perspektive, städtische Räume neu zu erleben“, sagt Niina Valavuo.