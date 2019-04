Langenfeld/Hilden : Die Tunika kommt nicht aus der Mode

Maria Chrzarnowski präsentiert an der Hauptstraße ausgefallene Tuniken mit exotischen Prints aus Seide. Foto: RP/Heike Schoog

Langenfeld/Hilden Ob elegant, sportlich, im Hippie-Look, klassisch oder exotisch – luftige Oberteile in allen Längen sind im Frühjahr der Renner.

Die Tunika ist ein Allrounder. „Sie ist unkompliziert, kaschiert Problemzonen und ist seit Jahren gefragt“, sagt Eveline Flüchter von der Hildener Nobel-Boutique Alice. Auch in diesem Frühjahr bringt sie Farbe und gute Laune in die Frühjahrskollektion. „Neue Modetrends sind vor allem Gelb und Folklore“, sagt Flüchter. Sie bietet vorwiegend italienische und französische Mode an, die aus dem Rahmen fällt.

Eine kurze Seiden-Tunika mit floralem Muster in sattem Dunkelrot und Olive ist ein eleganter Traum, den man aber durchaus auch sportlich kombinieren kann – zum Beispiel mit einem olivfarbenen langen Jersey-Rock. Ein bisschen edler Hippie-Look findet sich auch unter den zahlreichen Blusen im feinen Lädchen an der Heiligenstraße. Transparenz wird kaschiert durch Weite mit halsfernem gerafftem Ausschnitt und angeschnitttenen weiten Ärmeln, die am Handgelenk hübsch gerafft sind. Auch hier dominieren schmeichelnde Blumenmuster in warmen Farben auf Beige. Der Clou ist ein dezenter Goldfaden. Baumwoll-Tuniken in Gelb und Türkis mit dunkelroten Stickereien dürften der Hingucker für mutige Kundinnen sein.

Info Boutiquen und ihre Adressen Foto: RP/Heike Schoog Hilden Alice Fashion, Inhaberin Eveline Flüchter, Heiligenstraße 8 Langenfeld Maria Vicuna, Inhaberin Maria Chrzanowski, Hauptstraße 101 a Langenfeld Lieblingsladen, Inhaberin Angelika Hoffinger, Marktplatz 16

Sehr hübsch ist auch ein wunderschönes weißes Oberteil mit hellblau/rosa aufgeflockten Blüten von Louis und Mia. Wer nicht der Blumenfan ist, kann zu einem witzigen Oberteil von Marc Cain mit lauter roten kleinen Hummern greifen oder aber zu grafischen Mustern. Feine naturfarbene Seide mit bläulichen Tupfen von Herzen’s Angelegenheit – ein sehr feines Stück, das jede Jeans theaterfein macht. Für eine Überraschung ist eine dezent weiße Tunika gut, die ein Mini-Kaktus auf der Vorderseite ziert. Der Rücken bietet dagegen eine bunte Wüstenlandschaft, die wie ein von Hand gemaltes Aquarell wirkt. Wer solchermaßen bei der nächsten Einladung punkten will, muss 149 Euro bezahlen. Tuniken gibt es in allen Längen, zu Hose oder Rock zu tragen oder bis zum Knie darüber. Eveline Flüchter bietet ausgefallene Tuniken für Frühjahr und Sommer von 100 bis 250 Euro in den Größen 34 bis 44 an.

In Langenfeld setzt Maria Czarnowski in ihrer Boutique an der Hauptstraße auf exotische Muster. Ihre Seiden-Tuniken der Marke Cute Stuff sind blumig bunt und tierisch exotisch. Die orangegrundige Tunika aus angenehmer Seide mit blauen Papageien verbreitet einen Hauch von Brasilien. Auf der fliederfarbenen Variante tummeln sich kleine Äffchen. Auf dem grauen Modell, das offen und geschlossen getragen werden kann und absolut standtauglich ist, setzen rosarote Flamingos leuchtende Farbtupfer. Leoparden fühlen sich im zartrosafarbenen Pflanzendschungel wohl.

Wer eher auf grafische Muster setzt, der kann zur Variante „Mandala“ greifen. diese ist beidseitig tragbar – einmal grün, einmal pink. Die Figurschmeichler gibt es bei Maria Vicuna auch aus Viskose von der Firma Otracosa. Zwischen 99 und 139 Euro kosten die Modelle, die auch in großen Größen zu haben sind. Die Blusen sind leicht und vielfältig kombinierbar“, sagt Maria Czarnowski. Hosen oder Röcke (unter anderem von Bogner) bietet die Langenfelder Boutique zum Kombinieren an. Ebenso Kleider, die wie Tuniken geschnitten sind. Luftig und perfekt für heiße Sommertage.