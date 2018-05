Kreis Mettmann : Modellprojekt: Lehrer heben Sprachschätze

Kreis Mettmann Vier Grundschulen aus dem Kreis Mettmann haben jetzt erfolgreich an dem Modellprojekt "Sprachschätze" teilgenommen. Kinder mit Integrationshintergrund sollen damit besser in die Schulen integriert, Bildungsbenachteiligungen abgebaut werden. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit der Landesweiten Koordinierungsstelle der Kommunalen Integrationszentren NRW (LAKI) und dem Kreisintegrationszentrum Mettmann durchgeführt. Folgende Schule waren beteiligt: die GGS Am Neandertal in Mettmann, die Erich Kästner Schule in Ratingen, die Hermann-Gmeiner Schule in Monheim und die Grundschule Nordstadt in Velbert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Info und Anmeldung unter Telefon 02104 99-2156 oder Anmeldung per E-Mail unter ki@kreis-mettmann.de.

(arue)