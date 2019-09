Monheim : Bei der Mobilitätswoche aufs Stadtauto umsteigen

Vom 15. bis zum 22. September bietet die Stadtverwaltung fünf Aktionen an. Zum Abschluss gibt es eine Schnitzeljagd.

Mit Radtouren, Anreizen zum Car-Sharing und mit Ökostrom betriebenen Stadtautos zeigt Monheim vom 15. bis zum 22. September, wie die Mobilität der Zukunft aussehen kann. In diesem Jahr beteilige sich die Stadt erstmals an der europaweit stattfindenden Mobilitätswoche, teilt Stadtsprecherin Birte Hauke mit. Der Klimaschutzmanager Georg Kruhl, die Radverkehrsbeauftragte Stephanie Augustyniok und Sven-Eric Looks vom Bereich Stadtplanung in der Verwaltung organisierten fünf Aktionen. „Wir wollen zeigen, dass nachhaltige Mobilität möglich ist, Spaß macht und im Alltag praktisch gelebt werden kann“, erklärt Sven-Eric Looks.

Zum Auftakt findet die MonGuide-Radtour am Sonntag, 15. September, von 11 bis 14 Uhr statt. Die Teilnehmende erlebten auf der 15 Kilometer langen Rundtour die Naturlandschaften am Rhein, so Hauke. Die kostenlose Tour führe vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Altstadt, entlang der Rheinpromenade – vorbei an der Kulturraffinerie K714 – weiter nach Baumberg. Im Aalfischerei-Museum und auf Haus Bürgel erführen die Teilnehmer Wissenswertes über die Geschichte der Region. Wer teilnehmen wolle, könne um 11 Uhr ohne Anmeldung zum Treffpunkt an der Tourist-Information im Rheinbogen kommen. Am Mittwoch, 18. September, informieren sich Interessierte über die Stadtautos, so die Sprecherin. Seit Mai teilten sich die Mitarbeiter in der Verwaltung und die Bürger neun Renault ZOEs und zwei neunsitzige Renault Master zur mobilen Nutzung. Die Fahrzeuge könnten online gebucht und ausgeliehen werden. Wer wolle, könne am Mittwoch von 12 bis 15 Uhr vor dem Monheimer Tor eine Probefahrt unternehmen und sich registrieren. Am Donnerstag, 19. September, biete der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Langenfeld-Monheim eine Tour durch das Umland von 17.30 bis 19.30 Uhr an.