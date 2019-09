Stadtgespräch : Berghausener vermissen Treff und Briefkasten

Bei der Mobilen Redaktion sprach RP-Lokalchef Stephan Meisel (v.r.) mit Berghausenern wie Klaus Otto, Luise Pawlowsky und Andrea Meybom. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfelds Bei der Mobilen Redaktion der Rheinischen Post in Berghausen ging es um viele Themen: Verkehr, Einkaufsmöglichkeiten und das Zusammenleben im Ortsteil.

Wie es sich in Berghausen leben lässt? Die Antwort zu dieser Frage hat Luise Pawlowsky gestern bei der Mobilen Redaktion der Rheinischen Post sogar schriftlich dabei. „Man wohnt hier beschaulich und unabgelenkt – im Grünen mit Anschluss zur Welt. Der freundliche Kiosk ist, wenn man’s bedenkt, in Berghausen der Nabel der Welt...“. So heißt es in dem selbstverfassten Lied, das sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin im offenen Ganztagsbetrieb an der Paulusschule mit Kindern eingeübt hat.

Zumindest für Alt-Berghausen trifft diese Zustandsbeschreibung eines ruhigen Wohnviertels ohne besondere Attraktionen zu – abgesehen natürlich von Wasserski, SSV-Fußballplatz und dem italienischen Großrestaurant L’Osteria direkt beiserseits der A59. Die Musik in Langenfelds zweitkleinstem Stadtteil schlägt jenseits der Bahngleise. Etwa um Paulusschule und Pauluskirche mit öffentlicher Bibliothek – und tagsüber fraglos im Neubaugebiet mit dem Ladenzentrum, wo vor dem großen Rewe-Supermarkt auch die Stehtische der Mobilen Redaktion stehen. „Es ist wunderbar, wie das hier alles angelegt wurde und angenommen wird“, sagt Günter Richarz. Der 76-Jährige wohnt in fußläufiger Entfernung an der Düsseldorfer Straße und trauert dem somit zugebauten vormaligen Wiesengelände nicht nach. Handlungsbedarf sieht Richarz indes in Sachen Verkehr: „Auf der Düsseldorfer Straße fahren manche Autos abends extrem schnell. Da sollte die Polizei unbedingt Kontrollen verschärfen.“

Info Nächste Woche blickt die RP-Serie auf Wiescheid Stadtteil-Porträts In Zusammenarbeit mit Langenfelder Stadtwerken und Verbandswasserwerk Langenfeld/Monheim erscheint wöchentlich eine achtteilige Serie von Stadtteil-Porträts. Daran schließt sich jeweils donnerstags eine Mobile Redaktion der RP an. Wiescheid Nächste Woche ist Wiescheid an der Reihe.

Das Thema Verkehr sprechen die Teilnehmer der munteren Diskussionsrunde mit etlichen Aspekten an. Die in Langenfeld seit Jahrzehnten in vielen Bereichen wie etwa auch der Flüchtlingshilfe engagierte Luise Pawlowsky ist erst vor zwei Jahren innerstädtisch nach Berghausen umgezogen. „An den vielen Straßen ohne Bürgersteig ist der Schulweg oft nicht sicher“, kritisiert sie. Es gebe an etlichen Stellen Engpässe, und wegen parkender Autos oder wegen kleinerer Baustellen auf dem Gehweg müssten die Grundschüler immer wieder auf die Fahrbahn ausweichen.

Klaus Otto beklagt in der Runde, dass in seinem Wohnviertel Neu Stefenshoven viele Autos auf dem Fußweg parken. „Da müssten Markierungen wie am Erlenweg auf den Boden. Anders funktioniert das hierzulande anscheinend nicht.“

Auch die Siedlung Wolfhagen gehört zu Berghausen. Von dort ist Günter Franz zur Mobilen Redaktion gekommen. Er berichtet von einem starken Durchgangsverkehr, obwohl die Wolfhagener Straße als Fahrradstraße und mit Anlieger-frei-Schildern nicht als Schleichweg zwischen Richrath und Düsseldorfer Straße genutzt werden dürfe. Außerdem müsse eine Bushaltestelle nach Wolfhagen. „Die gab es früher, wurde aber zu wenig genutzt und deshalb vor etwa 30 Jahren entfernt“, merkt in der Diskussionsrunde die ebenfalls in Wolfhagen wohnende CDU-Ratsfrau Andrea Meybom an.

Unzufrieden mit der Busanbindung von Alt-Berghausen nach Langenfeld ist Erwin Diekmann. Immerhin habe der Stadtrat eine Direktverbindung vom S-Bahnhof Berghausen zum neuen Ladenzentrum erreicht, entgegnet Meybom, was die Stadtjährlich rund 60.000 Euro koste.

Dass der einzige Briefkasten in Neu Stefenshoven abgebaut wurde, sei ein Unding, ist sich die Runde einig. Es müsse für die Berghausener Briefeschreiber unbedingt ein neuer her – am besten auf den Parkplatz des Ladenzentrums.