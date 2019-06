Tipp : Mittelalterlicher Markt auf Schloss Burg

Solingen Altgewandete zahlen beim Eintritt die Hälfte.

Auf Schloss Burg an der Wupper steigt am nächsten Wochenende, 29. und 30. Juni, der 15. Mittelaltermarkt. Geöffnet ist am Samstag, 10 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Fliegende Händler, Handwerker und Spielleute bevölkern dann die Höfe von Schloss Burg. Einige preisen lautstark ihre Waren an, andere sitzen auf ihrem Schemel und gehen still ihrer Arbeit nach. Zwischendurch hört man Musik oder auch das rhythmische Hämmern der mittelalterlichen Schmiede. Der Duft von Kräutern, Räucherwerk und köstlichen Speisen liegt in der Luft.