Mitmach-Portal : Stadt Monheim will besser mit Bürgern kommunizieren

Monheim Welche Texte oder Formulare der Stadt sind zu schwierig? Das sollen die Bürger im Mitmach-Portal sagen. Die ersten Nutzer beklagen das sperrige Beamtendeutsch, das viele städtische Texte prägt.

Die gesamte städtische Internetseite ist bereits mit einem Bereich in Leichter Sprache ausgestattet worden. Nutzer können im Hauptmenü kann ganz einfach umschalten. Auch auf den von der Stadt im Mitmach-Portal bereitgestellten Beteiligungsplattformen gibt es Erklärungen in Leichter Sprache. „Die Zielgruppe reicht von Menschen mit Lernbehinderungen, Demenz, Verständnisproblemen und gehörlosen Menschen bis zu den Menschen, die Deutsch als Zweitsprache erlernen. Aber auch für alle anderen kann Leichte Sprache hilfreich sein, zum Beispiel bei Fachtexten.“

Die Stadt verfolgt mit der Konsultation das Ziel, besonders schwierige Verwaltungsvorgänge zu erkennen und möglichst zu vereinfachen – zum Beispiel mit einer Übersetzung oder ergänzenden Erklärungen in Leichter Sprache, oder auch über eine einfachere Sprache von vornherein. Die Bürger könnten hier ihre eigenen Erfahrungen einbringen. Ihre Antworten fließen direkt in die Arbeit der Inklusionsbeauftragten ein. Die ersten Nutzer beklagen generell das sperrige Behördendeutsch, in dem die meisten Formulare gehalten sind und wünschen sich ein normal verständliches Alltagsdeutsch. Christina C hebt dabei besonders die undurchschaubaren Gebührenbescheide für Abwasser und Müll hervor.