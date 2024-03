Übergabe an weiterführende Schulen in Langenfeld Mit VR-Brillen in den Beruf schnuppern

Für junge Menschen ist der Weg in die Arbeitswelt nicht einfach: Allein über 320 duale Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland. Und für Unternehmen wird es schwieriger, ihre angebotenen Ausbildungsplätze zu besetzen. Der demografische Wandel führt dazu, dass weniger junge Menschen eine Ausbildung beginnen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Langenfeld möchte beide Seiten zusammenbringen und hat für die vier weiterführenden Schulen und die Stadtbibliothek Langenfeld jeweils eine „Beruf-VR“-Brille angeschafft, die nun an die Lehrkräfte für Studien- und Berufsorientierung übergeben wurden. „Wir brauchten eine Möglichkeit, die jungen Menschen Ausbildungsberufe Langenfelder Unternehmen nahebringt. Die VR-Brillen vermitteln das Gefühl, mitten im Unternehmen zu sein“, sagte der Leiter der Wirtschaftsförderung, Thomas Zacharias bei der Übergabe der Geräte. Mitarbeiterin Claudia Abendroth ergänzt: „Bei diesen virtuellen Kurzpraktika können die Schülerinnen und Schüler auch in Bereiche wie ein Chemielabor oder eine Schweißanlage hineinschnuppern, ohne vorher eine Hygiene- oder Sicherheitsbelehrung durchlaufen zu müssen.“ Das mache es leichter, sich verschiedene Ausbildungsangebote anzusehen. Mit den nun angeschafften Virtual-Reality-Brillen sei ein direkter Einblick in über 100 Ausbildungsberufe möglich. Claudia Abendroth von der Wirtschaftsförderung der Stadt unterstützt Firmen und Handwerksbetriebe beim Aufbau von Kooperationen. Kontakt: unter Telefon: 02173 794 5419 oder per E-Mail unter claudia.abendroth@langenfeld.de.