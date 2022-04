Langenfelder Denkmalschutz will pragmatisch mit Eigentümern zusammenarbeiten : Leben in alten Gemäuern ist nicht einfach

Denkmalschützer setzen auf Kompromisse wie beim Bau des neuen Pfarrheims mit Photovoltaikanlage neben dem alten Pfarrhaus St. Josef. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Rund 80 Denkmäler gibt es in Langenfeld, davon sind fünf Bodendenkmäler. Das Leben in alten Gemäuern ist allerdings nicht immer einfach, es gibt zahlreiche Einschränkungen. Am 1. Juni tritt das neue Denkmalschutzgesetz in Kraft.