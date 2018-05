Langenfeld : Mit der VHS nach Bremen und Worpswede

Langenfeld Geschichte und Kunst stehen im Mittelpunkt einer zweitägigen Studienfahrt, zu der die Volkshochschule Langenfeld einlädt. Am ersten Tag (Freitag, 15. Juni) begibt sich die Reisegruppe in der Künstlerkolonie Worpswede unter anderem auf die Spuren der berühmten Malerin Paula Modersohn-Becker, die viele Jahre in Worpswede gelebt hat und als Wegbereiterin der Moderne gilt. Am zweiten Tag (Samstag, 16. Juni) geht es zum Beispiel zu Fuß durch Bremen - Ausgangspunkt sind die Bremer Stadtmusikanten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Anmeldung und Info bei der VHS im Rathaus, Zimmer 005, Tel. 02173 - 794-4555; www.vhs-langenfeld.de

(bine)