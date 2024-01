Sporttraining in Langenfeld Mit der SGL gesund und fit ins Jahr starten

Nach den Feiertagen mit Braten, Stollen, Weihnachtsgebäck und Silvester-Sekt haben viele Menschen das Bedürfnis, ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Die Vorsätze, mehr Sport zu treiben, lassen sich im Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) gut umsetzen. Denn dort gibt es ein vielfältiges Angebot für jedes Alter und für jeden Trainingsstand. „Grundvoraussetzung ist eine Mitgliedschaft“, sagt Trainer Willi Stalz-Gerards. „Damit kann man an den Angeboten in den städtischen Turnhallen teilnehmen.“ Das sind zum Beispiel FitMix- und Rückenangebote. Wer an Kursen im Bewegungszentrum oder an den laufenden Angeboten teilnehmen möchte, muss Beiträge für den entsprechenden Fachbereich dazu buchen. „Am teuersten ist der Bereich Studio“, informiert Willi Stalz-Gerards, „aber damit hat man alles inklusive.“ Das bedeutet, man kann an allen laufenden Fitness-Angeboten in den Hallen und im Wasserbereich des Bewegungszentrums teilnehmen, darf jederzeit zum Gerätetraining ins Studio kommen und in die Sauna gehen.