Zeit schenken : Mit der Freundin beim Wellnesstag entspannen

Auf der Suche nach einem besonderen Geschenk zum 60. Geburtstag ihrer Schwägerin Karin Hohmann im November vergangenen Jahres, erwarb Andrea Schulz-Hechler einen Gutschein für das Vabali Wellness-Spa am Elbsee in Hilden. Sie wollte ihr damit gemeinsame Zeit schenken. Einlösen werden sie den Wertcoupon heute, am Schalttag – einem zusätzlich geschenkten Tag. Zeit zu teilen und mit Erinnerungen zu füllen, sei das wertvollste Geschenk, das sich Menschen untereinander machen können, dachte sich Andrea Schulz-Hechler. „Was schenkt man jemanden, der mit 60 Jahren doch eigentlich schon alles hat?“, fragte sich die Monheimerin. Das Einzige woran es den beiden Frauen manchmal im stressigen Alltag mangelt, ist Zeit. Jetzt wollen sie sich diese füreinander nehmen. Dass sie sich dafür ausgerechnet den Schalttag ausgesucht haben, sei ein schöner Zufall, sagt Schulz-Hechler. „Es bot sich an, Samstag nach Karneval gemeinsam zu entspannen. Wir sind nämlich beide im Verein aktiv.“ Zwischen Massage und Sauna und einem Glas Sekt, werden Schulz-Hechler und Hohmann Zeit haben, für das, was im Alltag sonst schnell mal untergeht. „Seit 36 Jahren gehen wir nun schon gemeinsam durchs Leben“, sagt die 52-Jährige. Als Schulz-Hechler ihren späteren Ehemann mit 16 Jahren kennenlernte, traf sie auch auf dessen Schwester Karin. „Seitdem haben wir uns nie aus den Augen verloren.“ Die Verbundenheit zwischen den Schwägerinnen sei groß. „Ich selbst habe keine Geschwister, deswegen war mir der Kontakt zur Familie meines Mannes immer wichtig.“ Mit Hohmann pflegt sie ein besonderes Verhältnis. „Sie ist einfach eine sehr gute Freundin, bei der ich weiß, dass ich mich immer melden kann.“ Früher, erinnert sich Schulz-Hechler, unternahmen sie Frauentouren und reisten etwa für ein Wochenende nach Hamburg. Als die Kinder dazu kamen, häusliche und berufliche Verpflichtungen zunahmen, wurden diese Ausflüge weniger. Mit der Familie habe man dann viel gemeinsam unternommen, „aber heute nehmen wir uns mal Zeit nur für uns“, unterstreicht die Monheimerin. Ihre Schwägerin habe sich sehr über das Geschenk gefreut. Im Vabali waren die Frauen bisher noch nie. „Für 14 Uhr sind die Massagen gebucht.“ Saunieren wollen sie und auch ein wenig schwimmen. „Und gemeinsam lachen.“ Am Abend kommen die Männer dazu, verrät Schulz-Hechler, die auch Karin Hohmanns Trauzeugin ist. „Nach dem Wellnesstag wollen wir den zehnten Hochzeitstag von Karin und ihrem Mann feiern.“