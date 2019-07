Monheim : Mit der Brühwürfeltechnik Gedichte verfassen

„Weniger ist oft mehr“, sagt Corinna Müller. Foto: RP/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim (elm) Was kann der Reim, was ein freier Vers nicht vermag und wie hilft der Zufall dem Gedicht? In einem Lyrik-Workshop unter dem Motto „Hand aufs Herz“ lernen Erwachsene am Sonntag, wie man eigene Themen findet und Gedichte schreibt.

Der Workshop findet von 11 bis 15 Uhr im Ulla-Hahn-Haus, Neustraße 2-4, statt. „Die Arbeit mit lyrischen Formen schult den Blick für die Feinstruktur von erzählten Texten“, erklärt Corinna Müller vom Ulla-Hahn-Haus. Im Workshop erfahren die Teilnehmer auch, warum weniger oft mehr ist. In der Gruppe versuchen sich Erwachsene an eigenen Werken und lernen dabei Methoden des kreativen Schreibens – von der Formkopie über die Brühwürfeltechnik bis zur Collage. Der Workshop eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene.

Die Teilnahme kostet 12 Euro. Um Anmeldung (Kursnummer K-19S-U319) wird gebeten. Weitere Informationen gibt es im Ulla-Hahn-Haus unter Telefon 02173 951-4140 oder per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de.