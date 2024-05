Tourenprogramm rund um Langenfeld Mit dem ADFC auf zwei Rädern unterwegs

Der Allgemeine Fahrradclub (ADFC) Langenfeld-Monheim lädt im Juni zu Touren in die Umgebung ein. Start ist am Samstag, 1. Juni, mit Resi Maaßen und ihrer monatlichen Samstagstour, um 13 Uhr am Rathaus in Langenfeld. Auf immer neuen Wegen, überrasche sie ihre Mitfahrer mit unbekannten Routen durch das Umland, heißt es in der Ankündigung. Das Tempo ist gemütlich. Auch für nicht trainierte Radler sind die 45 Kilometer leicht zu schaffen. Eine Einkehr auf halber Strecke ist vorgesehen. Am Sonntag, 2. Juni, fährt Toni Krista eine Ganztagstour zum Baldeneysee. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am S-Bahnhof Hilden-Süd. Mit der S1 geht es bis Essen-Hauptbahnhof. Ab hier dann auf zwei Rädern über Hattingen, Schee auf den Glückauf-, Nordbahn- und Korkenziehertrassen über Solingen zurück nach Langenfeld. Die Länge der Tour ist 95 Kilometer. Eine Einkehr auf halber Strecke ist geplant. Zehn Personen werden maximal mitgenommen. Um eine Anmeldung per Mail unter toni.krista@adfc-langenfeld.de wird gebeten.