Langenfeld : Milde Strafe für reuigen Ex-Junkie

Langenfeld Richter verhängt für mehrere Beschaffungsdiebstähle zehn Monate zur Bewährung.

Das Ergebnis: Vier angezeigte Diebstähle in der Langenfelder City, wo er von einem Geschäft zum anderen zog und sich dabei ziemlich ungeschickt anstellte. Zweimal waren es Bagatelldelikte, zweimal typische Beschaffungsdiebstähle: In einem Brillengeschäft nahm er Gestelle im Wert von über 1200 Euro mit, in einem Elektronikgeschäft einen Lautsprecher und eine Fernbedienung für zusammen rund 600 Euro. Es hagelte Anzeigen und der Angeklagte zog sofort die Notbremse: Entgiftung, Therapie und aktuell die Aussicht auf betreutes Wohnen und vielleicht Arbeit in einer anderen Stadt.