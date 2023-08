Wohnungs- und Siedlungs GmbH baut in Monheim Mieter feiern Einzug in die Platanenhöfe

Monheim · Ende 2022 hat die WSG 60 Einheiten an der Vereinsstraße fertig gestellt. Inzwischen sind alle Wohnungen in dem viergeschossigen Gebäudekomplex vermietet. Bewohner und am Bau Beteiligte feierten jetzt gemeinsam.

27.08.2023, 14:00 Uhr

Unterhaltungskünstler Steppo, WSG-Geschäftsführer Hans-Jörg Schmidt und Mara de Carvalho, zuständig für die Mieterbetreuung (v. li.) beim Einweihungsfest. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Zwei riesige alte Platanen, die dem neuen Wohnquartier an der Vereinsstraße ihren Namen geben, sind stehen geblieben und sorgen für schattige Plätze im großen Garten hinter dem viergeschossigen Haus. „Zwei Bäume mussten wir leider für die Tiefgarage fällen lassen“, sagt Projektleiter Peter Heine von der Wohnungs- und Siedlungs GmbH (WSG). Dafür wurden zwölf junge Platanen vor dem Gebäuderiegel neu ins Erdreich gebracht; weitere kleine Bäume stehen bereits im Garten. Dort feierten Mieter und am Bau Beteiligte jetzt ein Fest zur Fertigstellung des Wohnquartiers.