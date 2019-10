Michael Hoßdorf : Er ist Monheims neuer katholischer Pfarrer

Monheim Michael Hoßdorf ist seit wenigen Tagen als Pfarrer in Monheim tätig und arbeitet sich gerade ein. Der 54-Jährige wechselte von Wachtberg in die Gemeinde St. Gereon und Dionysius.

Für Michael Hoßdorf (54) ist Kirche an vielen Orten erlebbar. Die Begegnung mit Jesus finde nicht zwangsläufig in sakralen Gebäuden statt, sondern draußen bei den Menschen, sagt er. Mit Vorliebe geht der neue, katholische Pfarrer an St. Gereon und St. Dionysius aber zu den kleinen Monheimern. „Ich besuche sehr gerne die Familienzentren. Das sind auch meine Kirchen“, bekundet Hoßdorf. Wenn er mit den Mädchen und Jungen aus Knete Bäume oder Tiere formt, lernten die Vorschulkinder ihn besser kennen und fassten Vertrauen. Und sie erzählten zu Hause von der Begegnung mit dem Geistlichen. Hörten die Eltern viel von ihm, sprächen sie ihn auch persönlich an. „Und dann habe ich mein Ziel erreicht: Ich bin für sie da.“

Hoßdorf gefällt im Vergleich zu seiner Vorgängergemeinde – dem ländlich geprägten Wachtberg mit vielen kleinen Kirchen – die klare Struktur in Monheim. Hier gebe es die beiden großen Gotteshäuser in Baumberg und Monheim. Es existierten viele Gruppierungen und Vereine in der katholischen Gemeinde. „Und wir haben über 200 Messdiener. Das ist toll. Die müssen wir stärken und ihnen zeigen, wie wichtig sie sind.“ Das biete Stabilität und „eine große Chance, in die Zukunft zu gehen“. Hoßdorf bezeichnet sich als Anhänger der experimentellen Pastorale und sagt: „Wir müssen nach draußen gucken und uns den Mitmenschen zeigen“. So wie sich Kirche vielfach noch in den eigenen Zirkeln bewege, spreche sie die Menschen nicht mehr an. „Jesus und die Apostel waren auch unterwegs.“ Hoßdorf ist fest davon überzeugt, „dass wir uns einem jüngeren Klientel zuwenden müssen“. Viele Menschen seien auf Sinn-Suche, gingen aber nicht unbedingt in die Kirche. „Wir befinden uns wieder in einer Zeit der Mission“, glaubt der 54-Jährige. Er wolle vermitteln, „der Glaube an Jesus Christus ist mega-hilfreich und stärkt jeden Einzelnen“.