Jubiläum in Monheim MGV Harmonie feiert 150-Jähriges Bestehen

Mit einem Festkommers im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus hat der Männergesangverein Harmonie Monheim sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Zu denen, die auf das Jubiläum anstießen, zählen (v.l.) Gerd Hibel, Otmar Stangl, Stefan Lorenz und Hilmar Röstel. Erinnert wurde an die Anfänge 1874. Knapp 30 Gründungsmitglieder waren damals dabei. Unter den Gratulanten beim Festkommers: Vertreter von Stadt Monheim und Kreis Mettmann sowie von befreundeten Vereinen. Natürlich wurde auch gesungen. Der nächste Termin im Jubeljahr-Kalender ist am Vatertag, Christi Himmelfahrt, 9. Mai. Zu der Matinee der Harmonie im Schützenhaus am Werth werden zahlreiche Chöre erwartet. Ein Jubiläums-Konzert ist für Oktober im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus geplant.