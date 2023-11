Herbstkonzert Monheimer „Harmonie“ bezaubert mit Musical-Melodien und Schlagern

Der Monheimer Männergesangverein Harmonie, der 2024 sein 150-jähriges Jubiläum feiert, hat dem Publikum seines Herbstkonzerts im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus an der Sperberstraße einen runden musikalischen Nachmittag geboten. Zunächst nahm der Chor Anleihe beim Kolumbus-Film zum 500-Jährigen der Entdeckung Amerikas 1992: Mit „Conquest of Paradise“ von Vangelis wurde das Konzert stimmgewaltig eröffnet. Ein Querschnitt des Repertoires mit traditionellen Liedern, Musical und Schlagern beeindruckte danach das Publikum. Schnell wurde klar: Die „Harmonie“ hat in der Corona-Pause das Singen nicht verlernt. Die Sänger waren von Chorleiter Otmar Stangl auf den Punkt vorbereitet. So konnten die Monheimer im Saal der katholischen Pfarre zeigen, dass Männer auch leise und mit Gefühl singen können. Das kam besonders bei „Phantom der Oper“ und „Aspects of Love“ zum Tragen. Das Programm wurde ergänzt durch eine Improvisation des Chorleiters am Piano.