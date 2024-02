Langenfeld/Monheim Bogen bauen wie in der Steinzeit

In der Reihe der Bogenbauseminare des Neanderthal Museums in Mettmann stehen in den kommenden Monaten wieder Wochenendworkshops auf dem Programm: Am 24./25. Februar, am 9./10. und 23./24. März sowie am 13./14. April (jeweils 9 bis 18 Uhr) haben Interessierte (ab 16 Jahren oder 14 Jahren mit Begleitperson) die Wahl zwischen sechs verschiedenen Bogentypen: Gebaut werden kann etwa ein Wikingerbogen (nach einem Fund aus Haithabu, 10. Jahrhundert) samt Pfeilen mit für die Zeit typischen Knochenspitzen oder ein mittelalterlicher Langbogen inklusive Hornenden, selbst gedrehter Bogensehne sowie zwei Pfeilen mit Befiederung und Geweihspitzen.