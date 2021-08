Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Tätern : Messerangriff auf 21-jährigen Langenfelder

Langenfeld Die Polizei rückte noch in der Nacht mit einem Hubschrauber aus, um die Tatbeteiligten zu finden. Jetzt sucht sie nach Zeugen, die Hinweise zur körperlichen Auseinandersetzung in Langenfeld-Wiescheid geben können.

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung ist ein 21-Jähriger Langenfelder in der Nacht zu Donnerstag, 26. August, mit einem Messer verletzt worden. Die Tat ereignete sich in Langenfeld-Wiescheid. Noch in der Nacht suchte die Polizei mit einem Hubschrauber nach Tatbeteiligten. Das teilte sie am Donnerstagmorgen mit.