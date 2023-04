„Winner Week“ in Monheim Spielbank eröffnet mit Freigeld und Motsi Mabuse

Mit diesem Filialstart will die Gauselmann-Gruppe, Betreiber der Merkur Spielbanken, Geschichte schreiben. Das Unternehmen kündigt „die wohl spektakulärste Eröffnung einer Spielbank seit Jahrzehnten“ an. Vom 11. bis 17. Mai locken Gameshows, prominenter Besuch und Bargeld-Gewinne von bis zu 20.000 Euro in die neue Merkur Spielbank in Baumberg. „Unsere Winner Week wird für Aufsehen sorgen“, versichert Geschäftsführer David Schnabel. „Wir setzen Maßstäbe für das Unterhaltungsangebot der Region und werden unsere Gäste begeistern.“