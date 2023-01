Im Ulla-Hahn-Haus Melanie Raabe liest aus ihrem neuen Roman

Melanie Raabe wurde 1981 in Jena geboren, lebt in Köln und arbeitete nach dem Studium als Journalistin. Parallel schrieb sie Bücher: 2015 erschien „Die Falle“, 2016 folgte „Die Wahrheit“, 2018 „Der Schatten“ und 2019 „Die Wälder“. Ihre Romane wurden in 22 Sprachen übersetzt, mehrere Verfilmungen sind in Arbeit. Mit „Die Kunst des Verschwindens“, das im Oktober 2022 erschienen ist, verlässt sie erstmals das Genre des traditionellen Thrillers und entführt Leser in eine Welt, in der alles möglich und nichts selbstverständlich ist.