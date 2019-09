Monheim : Mehrsprachigkeit stärkt die Teilhabe

Sonja Baumhauer, Bereichsleiterin kulturelle Bildung, begrüßt die Initiative zur Gründung einer Interkulturellen Bibliothek. Dies spiegele die vielfältigen Lebenswelten der in Monheim lebenden Menschen wider.

Die Stadt will die vom Verein WiM angeregte interkulturelle Bibliothek in der städtischen Bibliothek ansiedeln.

Wie sieht es denn mit den räumlichen Kapazitäten für eine solche inhaltliche Erweiterung aus? Besteht nicht bereits jetzt schon die Möglichkeit, über die Vernetzung der deutschen Bibliotheken Titel in fremden Sprachen zu bestellen?

Baumhauer: Der Verein WIM hat sich mit seiner Idee an die Stadt gewandt und unser Bürgermeister hat dem Verein bereits im Sommer die Anbindung des Projektes an die Bibliothek zugesagt. Es hat bereits ein erstes Gespräch mit WIM, der Bibliothek und dem Ulla-Hahn-Haus stattgefunden. Ein weiterer Termin zur Ideensammlung und Abstimmung folgt im September. Konkrete Arbeitsergebnisse gibt es allerdings noch nicht. Die Bibliothek verfügt bereits – insbesondere für Kinder – über einen Bestand an fremdsprachiger Literatur. Diese ist aktuell im normalen Bestand integriert. Die Bibliothek nimmt immer Wünsche zur Bestandserweiterung von Kunden auf. Die Größe der von WIM gewünschten Erweiterung muss allerdings erst eruiert werden, deswegen können wir aktuell keine Aussage zur räumlichen Kapazität treffen. Für das angesprochene interkulturelle Café hat die Bibliothek dem Verein bereits ihre Räumlichkeiten angeboten. Fernleihen sind natürlich auch aktuell schon möglich.

Im Programm der Interkulturellen Bibliothek nennen die Initiatoren viele Dinge, die bereits durch das Ulla-Hahn-Haus (Vorlesen), die Kunst- und Musikschule (versteckte Talente entdecken), die VHS (Sprachkurse) abgedeckt sind. Sind die Initiatoren über das Angebot vor Ort informiert, oder der Ansicht, die Schwellen zu diesen Einrichtungen seien zu hoch für die in Monheim lebenden Migranten. Gibt es Zahlen zur Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund an den Angeboten?

Baumhauer: Angebote der kulturellen Bildung sind selbstverständlich für alle Zielgruppen unabhängig ihrer sozialen und ethnischen Herkunft, ihres Glaubens und aller weiterer Kategorisierungen zugänglich. Dies bedeutet auch, dass wir keine Statistik über beispielsweise einen möglichen Migrationshintergrund oder weiterer Kriterien führen. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass unterschiedliche Zielgruppen eine unterschiedliche Ansprache erfordern. So gibt es Angebote für Senioren, die beispielsweise eher morgens stattfinden, Angebotszeiten für Berufstätige, Angebote mit Kinderbetreuung, Angebote für Menschen, die neu im Monheim sind, Angebote für mehrsprachig aufwachsende Kinder/Familien etc. Ein wichtiger Ansatzpunkt der kulturellen Bildung ist es bei den Kindern in den Kitas und in der Schule anzusetzen. Zu den Angeboten gehört es auch, die verschiedenen Einrichtungen zunächst im Gruppenverband zu besuchen und kennenzulernen. Dadurch gelingt es uns gefühlt sehr gut mögliche Zugangsschwellen zu minimieren. Elterninformationen und -abende runden das Angebot ab. Die Treffen mit WIM nutzen wir natürlich auch, um Netzwerke zu stärken und Informationen besser zu verteilen.

Nun hat sich die Stadt Monheim ja gerade die Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen auf die Fahnen geschrieben. Wie kommt es dann an, wenn in dem Vortrag der Initiatoren dieses Diskriminierungslamento angestimmt, immer wieder von „Benachteiligung in der Schule", die Rede ist? Gleichwohl wird mit der Interkulturellen Bibliothek ja auf die Beschäftigung mit der Sprache des jeweiligen Heimatlandes abgehoben, und nicht mit dem Deutschen als Integrationsschlüssel.

Baumhauer: Als „eine Stadt für alle“ ist es unser grundsätzliches Anliegen vorhandene Benachteiligungen abzubauen und dafür zu sorgen Teilhabe zu ermöglichen. Die Anerkennung von Mehrsprachigkeit wirkt sich positiv auf die Integration aus und stärkt unserem Empfinden nach die Teilhabe. Die Bibliothek hat sich bewusst entschieden, fremdsprachige Medien in ihren Bestand aufzunehmen. Sie integriert diesen aber in ihre reguläre Bestandssortierung und möchte dies auch beibehalten.

Inwiefern könnte ein solches Projekt sinnvoll im Sinne der interkulturellen Bildung sein, die Sie als Bereichsleiterin ja auch als Teil ihres …..verfolgen ?