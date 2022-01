3295 Tablets an Langenfelder Schulen ausgeliefert : Schulen sind gut ausgestattet

Langenfeld Die Verwaltung zieht eine positive Zwischenbilanz, will aber noch weitere Tablets für Schulen anschaffen. Zudem sollen weitere Luftfilter angeschafft werden.

„Wir brauchen uns in Sachen Digitalisierung an Schulen nicht zu verstecken“, sagt Carsten Lüdorf, Leiter des Referats Kindertageseinrichtungen, Schule und Sport. Während der Sitzung des Schulausschusses berichtete er, dass inzwischen an jeder Grundschule drei Beamer für die Lehrer zur Verfügung stehen. Zusätzlich verfügten die Grundschulen über 728 iPads für die 2232 Grundschüler. An die weiterführenden Schulen seien zum jetzigen Zeitpunkt 2132 Geräte für insgesamt 2771 Schüler ausgeliefert. Die Verwaltung will alle Schüler mit den iPads versorgen. „Für die Beschaffung weiterer iPads und dem Ausbau der IT an den Schulen nutzen wir alle bestehenden Fördertöpfe“, betonte Lüdorf. „Wir stehen in engem Kontakt mit der Bezirksregierung, die uns in diesen Bereichen hervorragend berät und unterstützt.“