Neues Konzept : Langenfelder Bibliothek wird zum Spiele-Treff

Bibliotheksmitarbeiterin Sandra Friede kennt sich mit Gesellschaftsspielen bestens aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Aufenthalts- und Veranstaltungsbereich bekommt mehr Tische, Stühle und eine Sofa-Ecke. Er wird größer und wohnlicher.

Von Petra Czyperek

Brett- und Kartenspiele sind bei Erwachsenen und Kindern auch im Computerzeitalter sehr beliebt, sagt Sandra Friede, Fachangestellte für Medien in der Langenfelder Stadtbibliothek. Im Dezember hatte die Bücherei deshalb erstmals zu einem offenen Spiele-Treff eingeladen. Der wurde so gut angenommen, dass es am kommenden Mittwoch ab 16 Uhr eine Fortsetzung gibt.

Spielen Sie selber gerne?

Info Alt und jung sind eingeladen Wer Stadtbibliothek in Langenfeld Was Offener Spieletreff für Erwachsene bei Kaffee und Kuchen. In lockerer Atmosphäre wird gemeinsam gespielt. Bereit stehen sowohl neue Spiele als auch Klassiker. Eine vorherige Anmeldung ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Wann am kommenden Mittwoch, 15. Januar, von 16 bis 18.30 Uhr. Wo Hauptstraße 131 Kontakt Telefon 02173 794 4211, Fax 02173 794 94201, www.stadtbibliothek-langenfeld.de.

Friede Ja. Sogar sehr gerne. Meine Eltern und Großeltern haben schon früher oft mit meinem Bruder und mir Gesellschaftsspiele gemacht. Das gehörte auch im Urlaub immer dazu. Diese Tradition hat sich bis heute fortgesetzt. Ich spiele auch mit meinem Mann und meinem Sohne viel und oft sehr lange.

Welches ist Ihr Lieblingsspiel?

Friede Da möchte ich mich nicht festlegen. Ich mag einfache Würfelspiele, aber auch komplexe Varianten wie beispielsweise „Siedler von Catan“. Das ist ein Aufbauspiel. Man legt einen Plan mit so genannten Wertstoff-Feldern für Holz oder Steine aus und muss sein Einflussgebiet mit Wegen und Straßen vergrößern. Eine Spiele-Runde kann durchaus bis zu drei Stunden dauern. Ein abendfüllendes Programm.

Wer kommt zu den Spiele-Treffs in die Bibliothek?

Friede Wir haben diese offene Veranstaltung im Dezember zum ersten Mal angeboten. Sie ist ein Teilaspekt unseres Umgestaltungsprozesses. Wir möchten damit bereits im Vorfeld das neue Konzept austesten. Es sind sieben Teilnehmer gekommen. Wir haben in der Ankündigung den Fokus auf Erwachsene gelegt, erschienen ist aber eine altersgemischte Runde. Frauen und Männer waren dabei. Eine Gruppe hat sich sogar bewusst bei uns verabredet. Ich habe mitgemacht, und wir haben neue Karten- und Würfelspiele ausprobiert. Die Teilnehmer fanden es gut, dass man sich vorher nicht anmelden musste. Der nächste Termin ist am Mittwoch. Wir haben die Uhrzeit von 14.30 Uhr auf die Spanne von 16 bis 18.30 Uhr gelegt, damit auch Berufstätige kommen können.

Welches Spiel ist gerade besonders gefragt?

Friede Es sind die einfachen Spiele, die man schnell lernen kann wie Würfel- und Kartenspiele. Dazu gehören zum Beispiel „Phase 10“, „Noch mal!“, „Qwixx“, „Ganz schön clever“ oder „Skyjo“.

Haben Sie immer die neuesten Spiele in den Regalen?

Friede Mit Verzögerung. Ich beobachte, was im Frühjahr für die Nominierungslisten rausgeht, beispielsweise für das „Spiel des Jahres“, den „Deutschen Spielepreis“ oder die Wiener Spieleakademie“. Wir orientieren uns stark an diesen Listen.

Wer entscheidet dann, welche Spiele angeschafft werden?

Friede Darum kümmere ich mich. Ich habe in der Bibliothek das Lektorat für Gesellschaftsspiele und ordere im Fach- und Onlinehandel. Pro Jahr stehen mir dafür 600 Euro zur Verfügung. Im Durchschnitt geben wir 20 Euro pro Spiel aus. In der Bibliothek können Besucher zur Zeit an die 300 Brettspiele ausleihen. Diese werden regelmäßig überprüft und je nach Zustand oder Nachfrage auch wieder aussortiert.

Bevorzugen ihre Kunden heutzutage eher Brettspiele oder zocken die inzwischen lieber am Computer?

Friede Das hält sich die Waage. Familien machen weiterhin sehr gerne Brettspiele. Und Konsolenspiele haben in allen Altersgruppen ihre Fans. Das geht von neun Jahren bis ins Erwachsenenalter.

Was machen Sie mit den ganzen Spielen während der Umbauphase? Die soll ja im März beginnen. Die Bibliothek ist dann rund drei Monate geschlossen.

Friede Die meisten werden eingelagert. Viele sind sicher ausgeliehen. Etwas Platz werden wir in unserem Ausweichquartier im ehemaligen Spielefachgeschäft in der Stadtpassage an der Hauptstraße haben.

Die Bibliothek soll nach dem Umbau quasi zum Wohnzimmer der Stadt werden. Dann haben Spiele sicher einen noch höheren Stellenwert als bisher...

Friede Das ist so. Wir spüren die große Nachfrage. Einige Präsenz-Spiele stehen unseren Nutzern jetzt schon im Erdgeschoss zur Verfügung. Leider haben wir dort wenig Platz. Nach dem Sommer bekommt die Bibliothek in der zweiten Etage einen schöneren Bereich mit Tischen, Stühlen und einer Sofa-Ecke. Dort können die Besucher beispielsweise ganz entspannt und bequem Karten spielen. Dieser Bereich soll multifunktional sein und die Regale dort lassen sich abends für eine Lesung einfach zur Seite schieben. Wir werden viel flexibler sein als heute.

Gibt es dann auch für die jungen Mediennutzer mehr Computerspiele?