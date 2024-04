Einstimmiges Votum im Sozialausschuss Mehr Hilfen für Wohnungslose in Monheim

Der Sozialdienst katholischer Männer und Frauen (SKFM) ist seit 1992 Träger der Kontaktstelle für Wohnungslose auf dem Gelände der städtischen Übergangswohnheime an der Niederstraße. Der Verband betreut und begleitet obdachlose Menschen in der Stadt. Mit dem Projekt „Obdachlosigkeit verhindern“ sollen Bewohner der Übergangswohnheime wieder auf ein Leben in den eigenen vier Wänden vorbereitet werden. 48 Menschen, die ohne städtisch zugewiesene Wohnung sind, leben derzeit in den Unterkünften. Die Politiker im Ausschuss für Soziales lobten jetzt das bestehende Konzept und votierten einstimmig für eine Aktualisierung.