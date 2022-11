Frühe Hilfen Mehr Geld für Monheimer Moki-Angebote

Michael Maas (Abteilungsleiter Jugendhilfe bei der Awo) betonte in einem Vortrag, Moki unter drei sei „das erste Glied in der Präventionskette“ und ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept. Insbesondere in den ersten Lebensjahren sollte man in Prävention investieren. Die Arbeiterwohlfahrt verantworte dabei einen wichtigen Teil dieser Arbeit. In Monheim sei ein gut funktionierendes Netzwerk mit vielen Akteuren aufgebaut worden. Die Koordination liege in städtischer Hand. Ziel sei es, von Anfang an „optimale Zukunftschancen“ für alle Familien mit Kindern in der Stadt zu ermöglichen. Dabei habe man insbesondere isolierte und belastete Eltern im Blick. „Das ist eine Daueraufgabe“, sagte Maas.