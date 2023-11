Gas und Strom in Monheim Zweimal ablesen, bitte!

Die Mega-Kunden sollten in dieser Woche ein entsprechendes Anschreiben erhalten. Darauf ein QR-Code, über den die Kunden das Online-Portal www.mega-monheim.de direkt erreichen können. Für alle, die weder dies noch die Mitteilung per E-Mail an ablesung@mega-monheim.de wünschen, hat die Mega die Rückseite des Anschreibens mit einem Vordruck versehen, das ausgefüllt an den Energieversorger zurückgesandt werden kann, portofrei. Wer möchte, kann den Vordruck auch im Mega-Kundencenter, Rheinpromenade 3a abgeben oder in den Briefkasten direkt vor der Tür einwerfen. Alle mögliche Ablesevarianten werden im Anschreiben ausführlich erklärt, das laut Mega am 20. November verschickt wurde.