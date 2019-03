Kundentest gibt’s online: Mega: In Monheim ist das Internet jetzt schneller

Mega: In Monheim ist das Internet jetzt schneller

Monheim Im Basisbereich gibt’s nun 40 Mbit/s Upload (zuvor 2,5 Mbit/s) – nach Unternehmensangaben ohne Mehrkosten.

Der flächendeckende Aufbau des neuen Glasfasernetzes in Monheim ist nach Angaben der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH abgeschlossen. Deshalb hat die städtische Mega Multimedia damit begonnen, leistungsstärkere Datenübertragungspakete zur Verfügung zu stellen. So gibt es laut Mega beispielsweise im Basisbereich nun 40 Mbit/s Upload (zuvor 2,5 Mbit/s) – ohne Mehrkosten. Der Download umfasst nach dem Upgrade 80 Mbit/s (zuvor 25 Mbit/s). „Die Kunden müssen nichts veranlassen“, so das Unternehmen. Mit dem „Speedtest“ könne im Internet unter www.mega-multimedia.de leicht geprüft werden, ob das Leistungspaket bereits erhöht wurde. Fragen beantwortet Mega Multimedia im Rathaus-Center, Telefon 02173 9520-888, info@mega-multimedia.de.