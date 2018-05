Langenfeld: Max macht große Sprünge

Langenfeld Monheim (pc) Ganz hoch springen oder ganz weit werfen gehörten zu den Disziplinen, die rund 170 Kindergartenkinder im Jahnstadion beim Minisportabzeichen absolvierten. Max (vorne) hatte viel Spaß bei seinen weiten Sprüngen. Kreissportbund und Kreisgesundheitsamt bieten seit 2010 das "Minisportabzeichen" für Drei- bis Sechsjährige an. Ziel ist es, die Kleinen alters- und entwicklungsgerecht an körperliche Aktivitäten heranzuführen.

In Anlehnung an das offizielle Sportabzeichen absolvierten die Kinder folgende Disziplinen: ganz t(d)oll bewegen, ganz weit und hoch springen, ganz schnell und lange laufen, ganz weit und hoch werfen. Natürlich wurden auch Zeiten und Weiten gemessen. Vorrangiges aber ging es darum, allen Kindern Freude an Sport und Bewegung im Freien, in diesem Fall auf einem richtigen Sportplatz zu vermitteln. Als Belohnung erhielt jedes Kind eine Urkunde und eine Medaille.