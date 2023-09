Neue Buletten-Bar in Monheim Den Schelmenturm gibt’s jetzt auch als Burger

Maximilian Wagner brät ab kommendem Sonntag, 1. Oktober, in seinem neuen Lokal „Max Burger und Bar“ Pattys mit regionalem Bezug. Das verraten schon die Namen der Brötchen mit deftiger Rindfleischfüllung. Wer demnächst an der Turmstraße 19 in der Monheimer Altstadt einen „Schelmenturm“ bestellt, bekommt einen doppelten Burger (zwei Pattys à jeweils 150 Gramm) serviert. Das Fleisch-Türmchen wird zusätzlich mit Salat, Bacon, Rotweinzwiebeln, Käse und einer würzigen, hausgemachten Soße serviert. Dazu gibt es Pommes, die nicht tiefgekühlt angeliefert werden, sondern, die das Team in der Küche selber aus frischen Kartoffeln in Spalten schnippelt.