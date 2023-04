NS-Endzeit-Verbrechen im Bergischen Land Massaker-Gedenken im Schatten des Ukraine-Kriegs

Das Verbrechen liegt 78 Jahre zurück, doch die Lehre daraus ist dringlicher denn je. Bei der Gedenkfeier für die 71 Opfer des Wenzelnberg-Massakers von April 1945 am Mahnmal in Langenfeld-Wiescheid sagte Hauptredner Bernhard Marewski am Sonntag: „Zu welch‘ entsetzlichen Grausamkeiten Menschen fähig sind – heute immer noch (!) –, zeigt uns aktuell mitten in Europa und vergleichsweise nah der seit über einem Jahr andauernde Krieg in der Ukraine“.