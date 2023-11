Stimmungsvoll Sankt Martin in Baumberg

Stablaternen mit Astronauten-Anmutung, Pokémon-Figuren und natürlich zahllose traditionelle Motive in bunten Farben – der Baumberger Martinszug am Samstagabend war stimmungsvoll wie meistens. Und groß wie selten. Steffen König vom Martins-Komitee schätzt die Zahl der Menschen, die am Tag des heiligen Martin durchs Dorf und die klare Herbstluft zogen, auf mehr als 2500. Wie am Vortag in Monheim so verlief auch in Baumberg alles bestens. Die Polizei zollte den Organisatoren Lob für die gute Vorbereitung. In Baumberg beteiligten sich die drei Grundschulen und drei Kindergärten an dem Zug. Den Heiligen hoch zu Ross verkörperten wieder die Brüder Reuter von Haus Bürgel, der eine den spätrömischen Legionär, der seinen Mantel mit dem Bettler teilt, der andere den Bischof, der Martin nach seiner Taufe wurde. Die Geschichte von St. Martin erzählt auch das Büchlein, das diesmal in jeder Baumberger Martinstüte steckte, zusammen mit einem Weckmann, Äpfeln, Mandarinen, Orangen und Süßigkeiten. 3240 Tüten haben die ehrenamtlichen Helfer gepackt und ausgegeben, berichtet Steffen König, dankbar für ein solch engagiertes Team.