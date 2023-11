Ab diesem Wochenende in Langenfeld und Monheim Laternen-Ausstellungen und Martinszüge

Höhepunkt der Martinswoche sind die großen Umzüge in Richrath, Monheim und Baumberg. Während die in Monheim und Richrath am Freitag, 10. November, stattfinden, ist der in Baumberg am eigentlichen Martinstag, Samstag, 11. November. Das Martinskomitee rechnet mit etwa 2500 Teilnehmern. Der Kindergartenzug startet an der Verresberger Straße, der Schulzug auf den Schulhöfen der Armin-Maiwald- und der Winrich-von-Kniprode-Schule. Die Zugaufstellung beginnt jeweils gegen 17 Uhr, die Züge starten dann rund 20 Minuten später und werden vom St. Martin als Soldat und Bischof angeführt. Das Feuer lodert wie immer am Peter-Hofer-Haus. Die Mantelteilung findet in der traditionellen Form an der Baumberger Feuerwache an der Kreuzstraße statt. Das alte Gerätehaus weicht demnächst einem Neubau und ist somit letztmals Mittelpunkt der Baumberger Tradition. Die Organisatoren suchen auch noch Helfer fürs Tütenpacken am Freitag, 10. November, ab 17 Uhr im Bürgerhaus, Humboldtstraße 8, und der angrenzenden Turnhalle. Mehr unter www.martins-komitee.de.