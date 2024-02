Schüleraustausch mit dem OHG Zwischen Marokko und Monheim wächst eine Freundschaft

Bereits im Januar machten OHG-Schüler eine Rundreise durch Marokko und besichtigten dabei auch das Gymnasium Lycée Moulay Youssef in Rabat. Als Lehrer begleitet Reda Sanhaji jedes Jahr den gegenseitigen Schulbesuch. „Wir möchten den interkulturellen Austausch fördern und die Augen öffnen“, sagt der Mann vom OHG. So sei es für einige deutsche Schüler zum Beispiel überraschend gewesen, dass es in der Schule in Rabat keine Moschee gibt. Auch erste längere Freundschaften bilden sich zwischen den Jugendlichen heraus. Eine Monheimer Familie möchte nun ihren Sommerurlaub in Marokko verbringen, um dort die Gastfamilie zu besuchen.