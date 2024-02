Marokko und Monheim Film-Premiere mit Hindernissen

Taschenkontrolle? Aber wozu? „Sicher ist sicher“, sagt der Security-Mitarbeiter am Aula-Eingang. Dabei steht an diesem Dienstagabend in Monheim „nur“ eine kleine Filmpremiere an. „Die Farben des Bleibens“ heißt das Werk zweier Studentinnen und einer jungen Podcasterin. Kristina Bublevskaya und Ráhel Eckstein-Kovács (Kunsthochschule für Medien Köln) und Fatima Remli haben einen Dokumentarfilm gedreht über die weibliche Sicht auf die Arbeitsmigration von Marokko nach Deutschland, gefördert von der Stadt Monheim anlässlich „60 Jahre deutsch-marokkanisches Anwerbeabkommen 1963“.