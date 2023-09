Sach- und Geldspenden Marokkaner in Monheim sammeln für Erdbeben-Opfer

Das Erdbeben am vorigen Freitagabend, 8. September, war eines der schwersten in der Geschichte Marokkos. Die Erde bebte rund 75 Kilometer südlich von Marrakesch im dünn besiedelten Atlasgebirge. Mittlerweile spricht die Regierung vor Ort von rund 2800 Toten und mindestens so vielen Verletzen. Im Erdbebengebiet fehlt es den Überlebenden bereits an den nötigsten Alltagsprodukten. „Die Menschen in Monheim sind daher aufgerufen, sich an einer Spendensammlung zu beteiligen“, so die Stadt. Der Verein „Wir in Monheim“ dankt im voraus für eingehende Spenden.